Sant Julià de Lòria
Adjudicats els treballs de drenatge i neteja del riu d'Ós per 237.706 euros
Les obres serviran per millorar la capacitat hidràulica del riu i la seguretat de la zona
El Govern d'Andorra ha adjudicat per un import de 237.706,46 euros els treballs de dragatge i neteja de sediments del riu d’Ós, a la parròquia de Sant Julià de Lòria. L’actuació, que s’emmarca dins les tasques de manteniment i prevenció dels cursos fluvials que es duen a terme periòdicament al país, ha estat encarregada a l’empresa Treballs Públics La Coma.
El preu d’adjudicació s’ha situat per sota de l’estimació base del projecte, fet que suposa un estalvi per a l’administració i demostra, segons el Govern, "l’eficiència en la gestió dels recursos públics". El termini d’execució de les obres serà de quatre mesos a partir de la formalització del contracte.
Els treballs tenen com a objectiu retirar els sediments acumulats al llit del riu, especialment després d’episodis de crescudes o arrossegament natural de materials. Aquestes intervencions són clau per preservar el correcte pas de l’aigua, reduir el risc d’obstruccions en punts sensibles i millorar la capacitat hidràulica del riu.
L’actuació també contribuirà a millorar l’estabilitat del llit i dels marges, reforçant així la funcionalitat del curs fluvial davant episodis de pluges intenses i situacions meteorològiques adverses.