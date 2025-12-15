Successos
Accident entre un camió i una moto a la rotonda d'Aixovall
El sinistre ha tingut lloc a les dotze del migdia i ha provocat retencions d'un quilòmetre
Una topada entre un camió, amb matrícula espanyola, i una motocicleta, amb matrícula andorrana, ha provocat retencions a la carretera General 1 direcció Sant Julià des de la rotonda de la Margineda i fins al túnel de la Tàpia. La policia ha rebut l'avís a les 12.07 hores i una vegada al lloc dels fets ha pogut constatar que es tractava d'un accident de danys materials.