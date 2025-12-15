Estadística
El 90% de les empreses utilitzen tecnologies digitals
La despesa en TIC ha sigut gairebé de 145 milions d’euros
En termes generals, l’any 2024, les empreses dels sectors econòmics s’han nodrit d’ordinadors i altres tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en un 91%. El percentatge del personal que ha utilitzat aquestes TIC és d’un 83% i el 90,9% de les empreses ha disposat d’accés a Internet. Amb un enfocament sectorial, les empreses de l’agricultura han utilitzat en menor mesura les TIC i han disposat d’accés a Internet en un 63%, mentre que la resta dels grans sectors han estat per sobre del 85%. Quant al personal que ha utilitzat TIC està al voltant d’un 86% pels sectors de l’agricultura i els serveis i d’un 63% pels que fa als sectors de la indústria i la construcció.
Pel que fa a la connexió a Internet, l’any 2024, la majoria d’empreses han tingut una velocitat d’entre 500MB/s i 1 GB/s i gairebé un 24% han tingut una connexió superior a 1 GB/s. Les empreses han considerat, en més del 93%, que durant l’any analitzat la seva connexió a Internet ha sigut suficient per a les seves necessitats.
Les empreses que han contractat especialistes en TIC han representat quasi un 16% del total per a l’any 2024. Les empreses que van proporcionar activitats formatives per desenvolupar o millorar coneixements sobre les TIC és de prop del 10%.
Les empreses que han pagat un servei per anunciar-se a Internet han representat una quarta part del teixit empresarial. Pel que fa a les empreses que han utilitzat signatura digital en alguna comunicació amb agents externs representen gairebé el 64% i la gran majoria ho ha fet per a relacions amb l’Administració pública.
Globalment, una de cada dues empreses enquestades han tingut pàgina web. Per sectors d’activitat, la indústria i els serveis són els més ben posicionats, amb un 53,7% i un 47,9% respectivament, seguit pel sector de la construcció amb un 37,1%.
Quasi el 39% de les empreses han utilitzat el núvol de pagament durant l’any 2024. Per grans sectors d’activitat, al voltant del 40% estan els diferents sectors, a excepció de l’agricultura que es situa per sota amb un 18,2%.
Quant al format de les factures enviades l’any 2024, el 17,3% encara eren en suport paper. No obstant això, aquest tipus de format ha disminuït considerablement, respecte l’any 2018, a favor de les factures electròniques que no permeten el seu processament automàtic.
En termes generals, les empreses que, l’any 2024, han rebut comandes i/o reserves de béns o de serveis a través d’una pàgina web o d’aplicacions mòbils han representat un 17,6%. D’aquestes empreses el volum de vendes en terme d’import sobre el total de les seves vendes ha representat el 42,6%.
Amb un enfocament sectorial i per tipus de client el sector que més comandes ha rebut és el de serveis, que ha venut a les llars el 69,5% de les seves vendes a través d’internet, el 27,4% a d’altres empreses i el 3,1% a l’administració pública.
A nivell de situació geogràfica s’observa que el sector dels serveis ha venut el 38,9% del seu comerç electrònic a Andorra, el 47,1% a la Unió Europea i el 14,0% a la resta de països. Pel que fa a les possibles dificultats experimentades en les vendes de comerç electrònic amb un Estat membre de la UE sobresurt amb un 25,2% de les empreses les dificultats relacionades amb els elevats costos de lliurament o devolució de productes.
Respecte a les compres en comerç electrònic, es detecta que el 18,7% de les empreses d’Andorra han fet comandes i/o reserves de béns o de serveis a través d’una pàgina web o d’aplicacions mòbils i que els hi ha representat un 36,5% del volum de les seves compres. Quant a la situació geogràfica d’aquestes compres, s’observa que un 18,3% s’ha fet al país, un 69,2% a la UE i un 12,4% amb la resta del món.
El Big Data (o dades massives) representa la utilització d’una gran quantitat de dades generades al llarg del temps i l’anàlisi de grans conjunts de dades extretes de fonts de la pròpia empresa o d'altres fonts. Les empreses d’Andorra que han utilitzat o han facilitat l’accés a grans fonts de dades equival al 10,3%.
Pel que fa al total de la despesa en TIC al llarg de l’any 2024, incloent despeses en ordinadors i equips perifèrics, programari, serveis, consulta i telecomunicacions, aquesta ha sigut de gairebé 145 milions d’euros.
Quant a les empreses que han utilitzat tecnologies d'intel·ligència artificial durant l’any 2024, han representat un 24,8%, amb un notable augment de la utilització de IA respecte a l’any 2022 (8,1%). De les empreses que no utilitzen IA la raó més valorada és que falten coneixements especialitzats rellevants en l’empresa.
Les empreses que apliquen autenticació mitjançant contrasenya segura com a mesura de seguretat TIC representen el 67,3% i les empreses que fan còpia de seguretat (backup) de dades en una ubicació separada són el 62,7%.