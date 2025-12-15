Estadística

El 90% de les empreses utilitzen tecnologies digitals

La despesa en TIC ha sigut gairebé de 145 milions d’euros

Un teleoperador al seu lloc de treball.

Un teleoperador al seu lloc de treball.Arxiu

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

En termes generals, l’any 2024, les empreses dels sectors econòmics s’han nodrit d’ordinadors i altres tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en un 91%. El percentatge del personal que ha utilitzat aquestes TIC és d’un 83% i el 90,9% de les empreses ha disposat d’accés a Internet. Amb un enfocament sectorial, les empreses de l’agricultura han utilitzat en menor mesura les TIC i han disposat d’accés a Internet en un 63%, mentre que la resta dels grans sectors han estat per sobre del 85%. Quant al personal que ha utilitzat TIC està al voltant d’un 86% pels sectors de l’agricultura i els serveis i d’un 63% pels que fa als sectors de la indústria i la construcció.

Pel que fa a la connexió a Internet, l’any 2024, la majoria d’empreses han tingut una velocitat d’entre 500MB/s i 1 GB/s i gairebé un 24% han tingut una connexió superior a 1 GB/s. Les empreses han considerat, en més del 93%, que durant l’any analitzat la seva connexió a Internet ha sigut suficient per a les seves necessitats.

Les empreses que han contractat especialistes en TIC han representat quasi un 16% del total per a l’any 2024. Les empreses que van proporcionar activitats formatives per desenvolupar o millorar coneixements sobre les TIC és de prop del 10%. 

Les empreses que han pagat un servei per anunciar-se a Internet han representat una quarta part del teixit empresarial. Pel que fa a les empreses que han utilitzat signatura digital en alguna comunicació amb agents externs representen gairebé el 64% i la gran majoria ho ha fet per a relacions amb l’Administració pública.

Globalment, una de cada dues empreses enquestades han tingut pàgina web. Per sectors d’activitat, la indústria i els serveis són els més ben posicionats, amb un 53,7% i un 47,9% respectivament, seguit pel sector de la construcció amb un 37,1%.

Quasi el 39% de les empreses han utilitzat el núvol de pagament durant l’any 2024. Per grans sectors d’activitat, al voltant del 40% estan els diferents sectors, a excepció de l’agricultura que es situa per sota amb un 18,2%.

Quant al format de les factures enviades l’any 2024, el 17,3% encara eren en suport paper. No obstant això, aquest tipus de format ha disminuït considerablement, respecte l’any 2018, a favor de les factures electròniques que no permeten el seu processament automàtic.

En termes generals, les empreses que, l’any 2024, han rebut comandes i/o reserves de béns o de serveis a través d’una pàgina web o d’aplicacions mòbils han representat un 17,6%. D’aquestes empreses el volum de vendes en terme d’import sobre el total de les seves vendes ha representat el 42,6%.

Amb un enfocament sectorial i per tipus de client el sector que més comandes ha rebut és el de serveis, que ha venut a les llars el 69,5% de les seves vendes a través d’internet, el 27,4% a d’altres empreses i el 3,1% a l’administració pública.

A nivell de situació geogràfica s’observa que el sector dels serveis ha venut el 38,9% del seu comerç electrònic a Andorra, el 47,1% a la Unió Europea i el 14,0% a la resta de països. Pel que fa a les possibles dificultats experimentades en les vendes de comerç electrònic amb un Estat membre de la UE sobresurt amb un 25,2% de les empreses les dificultats relacionades amb els elevats costos de lliurament o devolució de productes.

Respecte a les compres en comerç electrònic, es detecta que el 18,7% de les empreses d’Andorra han fet comandes i/o reserves de béns o de serveis a través d’una pàgina web o d’aplicacions mòbils i que els hi ha representat un 36,5% del volum de les seves compres. Quant a la situació geogràfica d’aquestes compres, s’observa que un 18,3% s’ha fet al país, un 69,2% a la UE i un 12,4% amb la resta del món.

El Big Data (o dades massives) representa la utilització d’una gran quantitat de dades generades al llarg del temps i l’anàlisi de grans conjunts de dades extretes de fonts de la pròpia empresa o d'altres fonts. Les empreses d’Andorra que han utilitzat o han facilitat l’accés a grans fonts de dades equival al 10,3%.

Pel que fa al total de la despesa en TIC al llarg de l’any 2024, incloent despeses en ordinadors i equips perifèrics, programari, serveis, consulta i telecomunicacions, aquesta ha sigut de gairebé 145 milions d’euros.

Quant a les empreses que han utilitzat tecnologies d'intel·ligència artificial durant l’any 2024, han representat un 24,8%, amb un notable augment de la utilització de IA respecte a l’any 2022 (8,1%). De les empreses que no utilitzen IA la raó més valorada és que falten coneixements especialitzats rellevants en l’empresa.

Les empreses que apliquen autenticació mitjançant contrasenya segura com a mesura de seguretat TIC representen el 67,3% i les empreses que fan còpia de seguretat (backup) de dades en una ubicació separada són el 62,7%.

tracking