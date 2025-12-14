Successos
Xoc entre dos cotxes al carrer Bonaventura Armengol
El conductor d'un dels vehicles, resident de 49 anys, ha resultat ferit en la col·lisió
Un xoc entre dos cotxes ha afectat el trànsit aquesta tarda a l’encreuament entre el carrer Bonaventura Armengol i l'avinguda Meritxell, a Andorra la Vella. L’incident ha tingut lloc a les 14:06 i ha implicat un vehicle amb matrícula andorrana i un altre amb matrícula espanyola. El conductor del cotxe andorrà, un resident de 49 anys, ha resultat ferit en l'accident. Els serveis d'emergències han estat desplaçats al lloc per atendre la víctima i controlar la situació.