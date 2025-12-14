ERA LA VEÏNA MÉS LONGEVA
Rosario Balletbó Alís mor als 103 anys a Sant Julià de Lòria
Rosario Balletbó Alís, figura estimada i emblemàtica de Sant Julià de Lòria, va morir ahir als 103 anys. Nascuda a Cal Tixaire de Civís, a l’Alt Urgell, el novembre de 1922, es va establir a Andorra després de contraure matrimoni amb Joan Alís Sanvicens el 1941.
Durant més de sis dècades va treballar a la fàbrica de tabacs de Cal Rafeló, on es va especialitzar en la delicada tècnica de la fermentació del tabac, una feina que va exercir fins als 86 anys gràcies a la seva incansable vitalitat. La seva memòria vívida i el seu caràcter afable la van convertir en una veïna molt coneguda i apreciada, amb una presència activa en la vida social de la parròquia.
El 2022, en complir cent anys, va rebre un sentit homenatge per part del Comú de Sant Julià de Lòria, que va destacar la seva trajectòria vital i el seu profund arrelament a la comunitat.