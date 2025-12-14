MEDI AMBIENT
El pressupost de salut animal per a medicaments i cures creix un 60%
Govern augmenta considerablement els recursos per combatre les malalties del bestiar
La cabana bovina andorrana ja està vacunada. Ho va explicar el mininstre Guillem Casal en el marc d’una campanya preventiva davant possibles brots de malalties. A més, el ministre va detallar que el Govern ha augmentat en més d’un 60% el pressupost destinat a salut animal per al 2026, amb especial atenció a la compra de medicaments i a les mesures de desinfecció i control de malalties. Aquesta partida reforçarà la vigilància activa i els protocols preventius davant malalties com la dermatosi nodular contagiosa, tot mantenint el control sobre la fauna salvatge i la cabana de bovins.
La vacunació anticipada, que inclou principalment la raça autòctona bruna d’Andorra, s’ha realitzat segons els protocols establerts amb la Unió Europea des de l’any 2009, i permetrà assolir aviat la immunitat de grup. “El nostre sector boví és petit a escala internacional i amb una raça pròpia que cal protegir. Per això vam decidir vacunar abans d’hora i vam adquirir 3.500 dosis, i ara mateix, aproximadament el 70% dels animals i de les explotacions ramaderes ja estan coberts”, va explicar el ministre. Els animals més joves reben immunitat indirecta a través de la llet materna, i es preveu un reforç de vacunació.
El ministre va detallar, qüestionat pels brots de pesta porcina africana a Catalunya, les mesures de control de fauna salvatge i malalties emergents. Andorra manté una vigilància activa amb la participació dels 20 agents del cos de banders, que monitoren la mort d’animals al medi natural i realitzen analítiques per descartar malalties com la pesta porcina africana. “Si mai trobéssim animals morts sense causa aparent, els analitzaríem per detectar possibles malalties. Fins ara no hem detectat cap signe de contagi”, va tranquil·litzar.
Com a part del control de la fauna salvatge, s’han implementat les anomenades batudes administratives, que es convoquen per controlar la població de porcs salvatges. Els caçadors hi participen amb gossos entrenats i “això ens permet controlar la fauna que pot ser reservori de malalties”, va explicar el ministre, tot apuntat que “fa vuit mesos” que les van posar en marxa molt abans dels casos a Catalunya. Tot i això, es manté la vigilància amb 120 captures anuals.