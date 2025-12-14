Esdeveniments
El NeuFest tanca amb mig miler de persones inscrites i confirma repetir l'any 2026
La primera edició ha reunit prop de 400 participants i preveu arribar a 500 persones al llarg del dia d'avui
La primera edició del NeuFest, celebrada aquest cap de setmana al Pas de la Casa, ha tancat amb un balanç molt positiu tant pel volum d’assistència com pel retorn econòmic i comercial. Així ho han valorat tant el conseller d’Esports i de Reactivació Econòmica del comú d’Encamp, Nino Marot, com Maxime Bony, un dels dos impulsors del festival i comerciant del Pas. Segons Marot, l’esdeveniment ha reunit prop de 400 participants, amb la previsió d’arribar a gairebé 500 persones al llarg d'aquest diumenge. “Estem molt satisfets dels resultats obtinguts”, ha afirmat, destacant la bona acollida de les conferències, expositors i activitats vinculades a la neu, al material esportiu i a l’inici de la temporada d’hivern.
En la mateixa línia s’ha expressat Maxime Bony, que ha valorat molt positivament aquesta primera edició. “La veritat és que ha anat molt bé, estic molt content. Arribarem quasi als 500 participants, i per una primera edició és molt interessant”, ha assegurat. Bony ha subratllat també el retorn obtingut per part de les marques participants, que li han traslladat “molt bones expectatives de sortides de material i de retorn de clients”.
De cara al futur, el comú d’Encamp i els impulsors del NeuFest ja treballen en la segona edició, que tornarà a celebrar-se el mateix cap de setmana "entre la Puríssima i Nadal", coincidint amb l’inici de la temporada d’hivern. Marot ha confirmat que l’edició del 2026 està assegurada i que l’objectiu és consolidar el NeuFest com un aparador de nous materials, equipaments i tendències del món de la neu.
Tot i que encara no s’han avançat detalls concrets, el conseller ha assegurat que hi haurà novetats, que es donaran a conèixer més endavant. Un optimisme que comparteix Maxime Bony, convençut que l’èxit d’aquesta primera edició és una bona base per fer créixer el festival en els pròxims anys.
Un dels aspectes més destacats del NeuFest ha estat el seu impacte directe en el teixit comercial del Pas de la Casa, especialment en un moment clau just abans de les festes de Nadal. “Per als comerciants del Pla de la Casa, el NeuFest ha servit per redirigir aquesta clientela cap a les botigues perquè puguin processar vendes. Són bones dades abans de les festes”, ha remarcat Bony, afegint que la sensació general és que “tothom està bastant content”.
Afectacions pel tall de carretera a França
Tot i el bon balanç global, el festival s’ha vist parcialment condicionat per les afectacions de trànsit al costat francès, derivades de les protestes ramaderes. Marot ha explicat que els vehicles particulars han pogut accedir en alguns casos pel port de Pimorent, però que els autocars turístics han quedat bloquejats, afectant com a mínim 44 persones confirmades, una xifra que podria ser superior. De fet, Bony apunta que el nombre de visitants podria haver superat el miler en la primera edició.
“El Pas de la Casa té un impacte directe quan hi ha talls de carretera, sigui per neu o per manifestacions”, ha recordat el conseller, que ha explicat que el comú d’Encamp manté una coordinació constant amb el Govern, en contacte alhora amb la prefectura francesa. Tot i això, ha admès que es tracta d’una situació que escapa del control local, ja que és un "mal del veí".
Davant la possibilitat que aquests talls es puguin repetir durant les vacances de Nadal, Marot ha reconegut que qualsevol alteració del trànsit és preocupant, tot i que el turista d’estades més llargues sol optar per accedir al país pel costat espanyol. “Intentem sempre minimitzar l’impacte, però hi ha situacions que no estan al nostre abast”, ha conclòs.