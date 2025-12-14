REPTE A XARXES SOCIALS
Marcos Galdón es prepara per esquiar 100 km en un dia a Grandvalira sense repetir pistes
El pla d’entrenament combina exercicis de força, resistència i equilibri, amb només un dia de descans entre setmana
Esquiar 100 quilòmetres en un sol dia pot semblar un somni impossible per a molts, però per a Marcos Galdón és un repte real que està a punt de portar a terme. L’aficionat a la neu i creador de contingut s’està preparant per afrontar una jornada èpica a Grandvalira, amb l’objectiu de completar tots els quilòmetres sense repetir pistes més de dues vegades i comptant només el que es recorre sobre esquís, sense utilitzar els telecadires. Un repte “Two-shot run” o “Double only”. “Vaig veure un vídeo d’un noi que feia la promoció d’un domini esquiable, combinant pistes de diferents estacions per arribar a 100 km en un cap de setmana. I em vaig dir: ‘Per què no provar-ho en un sol dia?’”, explica Galdón, qui reconeix que no coneix ningú que hagi intentat aquesta fita al país amb les mateixes condicions.
De fet, la idea de Galdón —que va néixer del desig de crear contingut diferent per moure les xarxes i captar l’atenció dels seguidors del canal CaranorteVlogs, que gestiona juntament amb la seva parella, Sònia Miranda— va començar amb la intenció de fer un “monohamster”, un repte que consisteix a esquiar la mateixa pista tantes vegades com sigui necessari per completar els quilòmetres. Però després d’analitzar les estacions i comunicar-ho als seus seguidors, va adonar-se que hauria d’afegir algunes noves normes. “Era relativament senzill, perquè a Ordino pots fer 80-90 km en menys de cinc hores. Però quan vaig explicar això a les xarxes, la gent em va dir que no tenia gràcia. Llavors vaig començar a pensar en altres estacions, i vaig veure que la més viable seria Grandvalira per la seva combinació de recorreguts i la dificultat de les pistes”. Baqueira, per exemple, té moltes pistes vermelles, que implicarien un cansament extra i farien més difícil completar el repte. “El feedback va ser molt bo, sobretot quan vaig anunciar la norma de no passar més de dos cops per la mateixa pista”, afegia.
En paral·lel, Galdón està pendent de veure si aconsegueix el suport d’alguna marca per poder afrontar el repte amb uns esquís més llargs dels que utilitza habitualment, un material que li aportaria més estabilitat, especialment en els moments de més fatiga.
Un altre punt important del repte és que el pla d’entrenament, que va voler que fos de 100 dies, ha estat completament dissenyat amb l’ajuda de la intel·ligència artificial, combinant exercicis de força, resistència i equilibri, i només amb un dia de descans actiu entre setmana. “El més difícil ha estat mantenir la constància. Cada dia cal complir amb tot”, reconeixia. Els resultats, però, ja s’han fet notar: després de 45 dies d’entrenament, el primer dia d’esquí va ser increïble i Galdón assegura que va tenir tan bones sensacions que no va parar ni per dinar.
El repte es farà durant la tercera setmana de gener, quan normalment l’afluència a l’estació és més baixa. Galdón ja ha planificat meticulosament la ruta, tenint en compte el ritme mitjà necessari (uns 20 km/h sobre esquís) i les condicions de neu, que considera que poden ser el factor més crític del repte. La seva parella, Sònia, estarà present en punts clau per coordinar-se i optimitzar el temps, mentre que Galdón controlarà la seva alimentació i hidratació amb fruits secs i aigua amb sals minerals.
Més enllà del repte esportiu, l’objectiu és analitzar fins a quin punt és rendible el forfet de Grandvalira, calculant el nombre de quilòmetres que es poden arribar a esquiar en una sola jornada. Si l’experiència surt bé, Galdón no descarta repetir-la en altres estacions i obrir el debat sobre si un domini molt gran és realment més rendible que estacions més petites, com la Molina.
“Tinc una mica de por a les altures, però he intentat treballar-ho al Bike Park. Crec que el tram que em fa patir més és el Pas de la Casa i les coses que no puc controlar”, comentava, mentre deixava clar que no vol sentir que ho fa des de cap privilegi. “Vull que qualsevol persona pugui intentar-ho i veure com es pot organitzar un dia així, així que ho faré dins de l’horari de l’estació”, assegura.
Després d’assolir la fita, la idea és descansar, registrar l’experiència a Skitude i compartir-la en un vídeo al canal de YouTube, mostrant el repte de manera transparent i propera.