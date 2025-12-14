PROTESTES
El Govern lamenta les afectacions que pateix el país a causa de les protestes a França
L'Executiu ha fet contactes amb les autoritats franceses i el sector ramader que han evitat un tall a la Croisade
El Govern ha activat la via diplomàtica amb l’objectiu de minimitzar l’impacte de les protestes dels ramaders a França, que estan afectant directament la circulació d’accés a Andorra. El ministre portaveu, Guillem Casal, ha lamentat que aquestes mobilitzacions no tenen lloc a Andorra, però sí que tenen una afectació directa sobre el país. En aquest sentit, l’Executiu “sempre intenta traslladar l’afectació que estem patint”, especialment en un moment delicat de la temporada, coincidint amb l’inici de la temporada d’esquí i amb les festes de Nadal a tocar.
Casal ha explicat que Andorra fa dies que manté contactes amb tots els actors implicats en el conflicte, tant amb les autoritats franceses com amb els representants del sector ramader, amb la voluntat de reduir al màxim les conseqüències sobre la mobilitat i l’activitat econòmica del país. Com a resultat d’aquestes gestions, el Govern va aconseguir evitar el bloqueig de la Croisade.
Tot i això el tall de la carretera a Tarascó es mantindrà, com a mínim, fins demà, a l’espera del resultat de la reunió prevista entre el Govern francès i els ramaders.