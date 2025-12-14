SINDICATS
El Govern cita per primera vegada la branca de jubilats de l’USdA
El col·lectiu tindrà l’oportunitat d’exposar les seves preocupacions a l’Executiu
La Branca de Jubilats de l’Administració de l’USdA ha estat convocada pel Govern a una reunió amb el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, que està prevista per a demà. Aquesta trobada és especialment rellevant perquè és la primera vegada que el Govern reconeix oficialment la Branca de Jubilats i accepta escoltar directament les seves reivindicacions.
La reunió arriba després de la carta que la Branca de Jubilats va adreçar al cap de Govern, en què s’exposava el greuge que afecta els jubilats de l’Administració. Entre les principals qüestions plantejades destaquen l’exclusió dels increments retributius que s’han aplicat al personal actiu, la no-inclusió a la prima de productivitat i el retard acumulat en la revisió de les jubilacions corresponents als anys 2015–2023.
La convocatòria del ministre Marc Rossell és vista pel col·lectiu com un pas significatiu, ja que permetrà presentar les seves demandes i inquietuds de manera directa i formal davant de l’Executiu.
A més, la Branca de Jubilats està experimentant un creixement notable i ja supera els 80 afiliats. Aquest augment evidencia la preocupació creixent dins del col·lectiu i reforça la necessitat que les seves reclamacions siguin escoltades i considerades pel Govern, segons confirmen fonts de la branca.
La reunió de demà suposa, per tant, un moment clau en el reconeixement oficial dels jubilats de l’Administració i en el diàleg directe amb l’Executiu per tractar els assumptes pendents que afecten el col·lectiu i que porten reclamant els últims mesos, segons fonts de l’USdA.