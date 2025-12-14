SOCIETAT
Crida als influencers perquè no es mudin a Andorra
Una influencer va aprofitar la plataforma que li van oferir els Premis Ídolo, dedicats a reconèixer la creació de contingut, per llançar una crida directa a la resta d’assistents. “Soc aquí ara mateix amb les influencers i els influencers més seguits d’Espanya… Ara que us tinc aquí tancades i que no podeu marxar, espero poder influir-vos jo a vosaltres”, va començar dient davant de les figures més populars del panorama digital de l’Estat espanyol.
La periodista, humorista i activista feminista Nerea Pérez de las Heras va instar els creadors de contingut a reflexionar “molt bé abans de pujar a Andorra per evadir impostos”, i va recordar la responsabilitat que comporta disposar de plataformes amb milions de seguidors. A més, va demanar no donar suport a marques que “sostenen el genocidi a Palestina”, així com evitar col·laboracions amb associacions com Revuelta.