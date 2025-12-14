SUCCESSOS
El contraban de rellotges de luxe esclata a la frontera hispanoandorrana
La pèrdua del diferencial de preu del tabac o el licor ha fet que deixin de ser atractius
El contraban a la frontera hispanoandorrana ha experimentat un canvi de tendència i s’ha desplaçat cap a productes de gamma alta, amb els rellotges de luxe com a principal objectiu dels controls duaners. Aquest tipus de mercaderia s’ha convertit en un dels principals maldecaps per als agents de la duana de la Farga de Moles i per als efectius de la Guàrdia Civil encarregats del resguard fiscal en aquest pas fronterer, segons informa el diari Segre.
La pèrdua dels grans diferencials de preu en productes tradicionals com el tabac, alguns licors o determinats articles tecnològics ha fet que el contraban d’aquests béns deixi de ser atractiu, d’acord amb el mateix mitjà. Els rellotges de marques de luxe com Rolex, Cartier o Hublot han emergit com el principal focus d’atenció.
Les fonts de l’Agència Tributària citades per Segre remarquen que l’any passat es van intervenir a la duana de la Farga de Moles un total de 16 rellotges de luxe per contraban, amb un valor global de 315.800 euros. En el que va d’aquest any, ja se n’han interceptat sis més, amb un valor total de 162.600 euros. Aquestes xifres no inclouen els rellotges que han estat recuperats posteriorment pels seus propietaris.
Tot i que el volum d’intervencions ha disminuït, la cotització mitjana de les peces s’ha incrementat de manera notable. El valor mitjà per rellotge va ser de 19.737 euros el 2024, mentre que aquest 2025 ja s’enfila fins als 27.100 euros. El frau associat a aquest tipus de contraban se situa al voltant del 27% del valor de la peça, corresponent al 21% d’IVA i un 6% d’aranzel, fet que suposa una mitjana de 5.328 euros per rellotge l’any passat i de 7.317 euros enguany.
El trasllat de rellotges de luxe és considerat una possible via de blanqueig de capitals o de conversió de fons opacs en liquiditat, ja que aquestes peces poden adquirir-se al comptat al Principat, amb menys costos i riscos que altres mecanismes financers.
Els rellotges són intervinguts principalment quan els portadors no poden demostrar que havien estat comprats prèviament a Espanya abans de viatjar a Andorra, o bé quan declaren que els traslladen cap a un tercer país. En tractar-se de béns amb un valor superior als 5.000 euros, la intervenció obre un termini de 90 dies perquè el portador decideixi si vol recuperar la peça i un termini de sis mesos en el cas que s’al·legui una reexportació.