Mobilitzacions
Continuen les protestes agrícoles a l'Arieja que mantenen bloquejats els accessos a Andorra
Les manifestacions de durada indeterminada se situen a la carretera RN-20, al sud de Tarascon-sur-Ariège
La mobilització del sector agrícola francès a l’Arieja continua activa i manté greument la circulació entre França i Andorra, segons ha informat el diari franceinfo. El bloqueig, de durada indeterminada, se situa a la carretera RN-20, al sud de Tarascon-sur-Ariège. A la mateixa carretera una cinquantena de ramaders han instal·lat avui un altre dispositiu de protesta en forma de barratge filtrant prop de Latour-de-Carol, a la Cerdanya (Pyrénées-Orientales).
La protesta té l’origen en el malestar del sector per la gestió sanitària de la dermatosi nodular contagiosa i, especialment, pel sacrifici de 207 vaques en una explotació de Bordes-sur-Arize, una decisió que ha generat una forta contestació entre els ramaders.
La ministra francesa d’Agricultura, Annie Genevard, es desplaçarà aquest dilluns a Occitània, on es concentren la majoria dels bloquejos, segons el mitjà TF1. La ministra assistirà a l’inici de la campanya de vacunació dels bovins, una mesura clau en la gestió de la crisi sanitària que afecta el sector. Mentrestant, el manteniment del tall a la RN-20 continua generant afectacions importants en la mobilitat transfronterera i en l’accés rodat a Andorra.