SUCCESSOS
Commoció a Montferrer: Cinc cotxes cremats en l'últim mes
La reiteració d'episodis similars ha intensificat la preocupació a la zona
La preocupació creix a Montferrer, a l'Alt Urgell, després que cinc vehicles s’hagin incendiat en l’últim mes i mig, una successió d’episodis que ha posat en alerta el municipi. El darrer cas es va produir la matinada d’ahir, cap a les quatre, quan un cotxe aparcat a l’aire lliure davant d’uns habitatges va quedar totalment calcinat, provocant un fort ensurt entre el veïnat. L'incident s’afegeix a una seqüència de fets similars registrats les darreres setmanes a la zona. El cap de setmana també s'ha incendiat una furgoneta, reforçant la sensació d’inquietud.
Amb aquest últim episodi, ja són cinc els vehicles afectats per incendis en un període de temps relativament curt, una reiteració de successos que ha intensificat la preocupació i ha convertit aquests fets en un motiu d’alarma al municipi i al conjunt de la comarca.