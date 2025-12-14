SALUT
Catalunya reclama activar el protocol de cooperació sanitari
La Comissió insta el govern català a fer efectiu l’acord signat el 2023
La Comissió d’Acció Exterior i Unió Europea del Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat una proposta de resolució que reclama al Govern el desplegament efectiu del protocol de cooperació sanitària signat entre Espanya i Andorra el febrer del 2023. L’objectiu és aprofundir en l’atenció sanitària transfronterera i ampliar els serveis que poden prestar-se des del Principat a pacients de les comarques veïnes.
La resolució proposada per Junts per Catalunya posa en valor el paper de l’Hospital de Meritxell, situat a poca distància de la Seu d’Urgell, com a equipament sanitari amb capacitat per assumir determinades proves, consultes i ingressos que actualment es deriven a hospitals més allunyats de Catalunya. El text defensa que una aplicació plena del protocol permetria millorar l’accessibilitat, reduir desplaçaments llargs i optimitzar els recursos sanitaris existents als dos costats de la frontera.
La cooperació sanitària entre Catalunya i Andorra es basa actualment en el conveni bilateral signat l’any 2010, que ja permet la realització de tractaments com la diàlisi, així com col·laboracions en àmbits com la radiologia, l’anatomia patològica o les broncoscòpies. El protocol acordat el 2023 obre la porta a ampliar aquesta cartera de serveis i a definir noves especialitats que puguin oferir-se des del sistema sanitari andorrà.