COMERÇ
La Cambra acollirà la següent trobada amb els homòlegs de Madrid
El president de la Cambra de Comerç, Josep Maria Mas, ha fet un balanç positiu de la recent trobada estratègica a Madrid amb representants comercials espanyols, destacant la satisfacció per la recepció i l’intercanvi d’experiències amb institucions i associacions locals. La pròxima trobada, segons ha anunciat Mas, tindrà lloc a Andorra a finals de primavera.
La trobada, que es va celebrar entre dijous i divendres, va comptar amb una delegació andorrana formada per una vintena de comerciants i representants comunals. La iniciativa va ser organitzada conjuntament amb la Cambra de Comerç de Madrid, amb l’objectiu principal d’intercanviar experiències d’innovació en el sector comercial i consolidar la cooperació institucional entre ambdues entitats.
Segons el president de la Cambra, aquestes reunions ajuden a consolidar una visió compartida del comerç i del desenvolupament.