Busos que giren cua pels talls
El bloqueig de carretera dels ramaders francesos afecta l’activitat comercial del Pas de la Casa i obliga els autobusos a donar la volta
Els talls de carretera al sud de França, derivats de les protestes dels ramaders per la gestió de la dermatosi nodular contagiosa, estan tenint un impacte directe en l’afluència de visitants al Pas de la Casa, especialment del client procedent del vessant francès, clau per a l’activitat econòmica del nucli encampadà durant la temporada d’hivern. Aquest cap de setmana els carrers del Pas estaven més buits que de costum en comparació amb un “un cap de setmana d’hivern normal”.
“Al sector ens preocupa que els talls es puguin allargar més en el temps”
La mobilització del sector agrícola francès a l’Arieja, arran del brot de dermatosi nodular contagiosa i l’abatiment de 207 vaques en una explotació de Bordes-sur-Arize, segons va informar el diari La Dépêche, va provocar dissabte un tall gairebé total de la RN20 a Tarascon-sur-Ariège, fet que va dificultar l’accés a Andorra pel Pas de la Casa. Un centenar d’agricultors van passar la nit al punt de bloqueig, mantenint la protesta i generant restriccions importants per a vehicles pesants, autobusos i autocaravanes, que només van poder accedir al Principat per rutes alternatives per la zona dels Pirineus Orientals. També el trànsit de turismes i motocicletes va quedar fortament limitat, mentre les autoritats van recomanar anticipar els desplaçaments i extremar la prudència. El president de la Cambra de Comerç, Josep Maria Mas, va alertar que “ja hi ha conseqüències”, tot indicant que l’única carretera lliure, un pas de muntanya, és molt difícil de transitar per autobusos. Com a exemple, va assenyalar que ja s’havien registrat dos autobusos amb unes 150 persones que no havien pogut arribar al Pas de la Casa. També va remarcar que molts conductors particulars van optar per no utilitzar aquesta via alternativa, fet que va reduir encara més el flux de visitants.
“Amb la carretera tallada, és evident que una part del client acaba no venint”
“És molt difícil comparar-ho amb el que seria un cap de setmana d’hivern normal”, va expressar a l’ANS Fabrice Dupré, un comerciant representant de Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa. Tot i que durant la jornada es va registrar presència de visitants, Dupré va admetre que la situació viària va condicionar el volum de negoci. “Si la carretera hagués estat oberta, probablement hauríem treballat una mica més. Amb la carretera tallada, una part del client acaba no venint”, va apuntar. “El tall, en aquell moment, no el sentim de manera molt forta, però sí que ens preocupava que això es pugui allargar en el temps”, va reconèixer el comerciant, tot indicant que, si la situació s’acaba prolongant, l’aturada tindrà greus afectacions sobre el teixit comercial del Pas.
Pel que fa a l’impacte en el comerç i el turisme, Mas va subratllar que la situació va ser especialment problemàtica en un cap de setmana de temporada alta, quan el Pas de la Casa acostumava a rebre un nombre creixent de turistes francesos. “Hi havia molta menys gent i faltava sobretot el client francès, que també val la pena mencionar que últimament estava venint més durant la temporada d’hivern que no pas abans. Per tant, preocupava especialment que això es pogués allargar en el temps.”
En relació amb la durada del bloqueig i el risc que la protesta s’estengui, Mas va destacar a que la continuïtat de les mobilitzacions depenia de les negociacions entre els ramaders i les autoritats franceses, un tema que queda totalment fora de les mans d’Andorra. Tot i això, va alertar que qualsevol allargament tindria un impacte molt directe sobre el comerç del Pas de la Casa, i va insistir en la impotència d’Andorra davant d’aquesta situació. “Si no arriben a una solució que els satisfaci, és possible que ho facin. Ho tenen molt per la mà i saben que poden generar més impacte, perquè des d’Andorra ens queixem, tot i que ni ens pertoquen ni som francesos”, va lamentar, tot alertant que Andorra acabarà “pagant els plats trencats” si les protestes s’allarguen “un cap de setmana més”.
Mas va reiterar la preocupació general entre comerciants i empresaris del Pas de la Casa, que temen que la manca de turistes francesos repercuteixi no només en el comerç del cap de setmana, sinó també en activitats puntuals com el NeuFest o altres esdeveniments d’hivern que depenen de la participació de visitants procedents de França.