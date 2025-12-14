AFERS SOCIALS
La botiga solidària de la Creu Roja atén 67 famílies
L'any tanca amb més de 13 tones d'aliments recollits
La botiga solidària de la Creu Roja Andorrana continua sent un servei essencial per a moltes persones del país. Actualment, ofereix ajuda a 67 famílies, 122 persones, i funciona gràcies al treball de 22 voluntaris de l'entitat. La botiga atenia a mitjan any un total de 73 nuclis familiars. Tot i que la dada actual és lleugerament més baixa, la presidenta de la Creu Roja, Vicky Marrugat, explica a l'Agència ANA que, malauradament, la botiga continua sent un servei molt important i que el nombre de persones que sol·liciten ajuda no presenta una tendència decreixent.
"Ens trobem amb una societat que necessita aquesta ajuda i aquest acompanyament. De vegades hi ha baixes perquè hi ha persones que marxen del país o altres que finalment troben feina i tenen la sort de poder anar a un supermercat per comprar menjar", manifesta. La voluntat de la Creu Roja és que aquestes persones no hagin d'acudir a la botiga solidària, tot i que en molts casos és l'única solució que troben. Marrugat expressa que el nombre de persones ateses acostuma a mantenir-se estable, tot i que ara "no és el cas", ja que sempre hi ha diferents famílies a les quals s'ajuda.
La presidenta de l'entitat indica que al llarg d'aquest any s'han recollit més de 13 tones d'aliments gràcies a la col·laboració dels supermercats i entitats del país. "Aquesta sinergia és molt positiva. Gràcies a això, moltes famílies poden gaudir i beneficiar-se. El país sencer és sensible a la necessitat de certes persones i tothom intenta ajudar a la seva manera, amb aliments, aportacions econòmiques o ajudes voluntàries", afegeix.
Un dels reptes als quals s'està fent front des de la botiga és en poder oferir més aliments frescos. "Sí que hi ha certa dificultat quan parlem de matèria primera fresca", reconeix, ja que hi ha certes dificultats en certs processos, tot i que la voluntat és cada vegada es puguin incorporar més i complementin els aliments secs que ja s'ofereixen.