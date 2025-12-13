Turisme ha signat 83 contractes de confidencialitat des del 2022
El Govern torna a evitar fer públic el cost de l’Andorra Cycling Masters i s’empara en la clàusula de confidencialitat
El Govern torna a evitar fer públic el cost de l’Andorra Cycling Masters per motius de confidencialitat comercial. Aquesta vegada, la negativa ha arribat en resposta a les preguntes de la consellera socialdemòcrata Laia Moliné, que va presentar una bateria de qüestions al Govern sobre Andorra Turisme i el seu funcionament. Fa un parell de setmanes, Concòrdia ja havia intentat obtenir aquesta informació, també sense èxit.
La primera pregunta de Moliné, referida al nombre total de contractes amb clàusules de confidencialitat, ha rebut com a resposta del ministre Jordi Torres que no es poden donar dades anteriors al 2022, ja que Andorra Turisme estava sotmesa al dret privat. En els darrers anys, després que l’entitat s’adherís a la Llei de contractació pública, Torres destaca que s’han signat 83 contractes amb clàusules confidencials dels 1.394 totals durant aquest període.
Andorra turisme ha signat 1.394 contractes els últims tres anys
El ministre explica que l’empresa adjudicatària, Iniciativas de Medios, SA, ha designat el cost del contracte com a informació confidencial, i que això impedeix la seva divulgació. Per aquest motiu, deixa clar que el detall econòmic “no s’ha publicat ni tampoc es pot incloure en la resposta parlamentària”. Tot i això, la voluntat d’Andorra Turisme és “reduir al màxim les clàusules de confidencialitat sempre que sigui possible”, segons recull la resposta escrita.
El PScreu que no publicar preus amb diners públics és poc transparent
Les úniques dades facilitades fan referència a les despeses vinculades a les accions de promoció a Andorra, Espanya i França, així com a la logística per a la celebració de les proves, amb un import total de 62.291,18 euros, dels quals 58.173,04 euros van anar destinats a comunicació.
El Govern ofereix a la consellera la possibilitat de consultar el contracte en accés restringit, tot insistint que el contingut relatiu al cost es mantindrà reservat a les trobades. Un mecanisme que és una pràctica legal, prevista tant a la Llei de contractació com a la de transparència, i que la reserva és “excepcional, motivada i limitada”, segons defensa Govern.
Fiscalitzar el Govern
La resposta no va satisfer el PS, i Moliné va lamentar que “el Govern respon amb legalismes, però continua sense dir quant ha costat realment l’Andorra Cycling Masters”. La consellera general va destacar que, tot i que les clàusules de confidencialitat poden ser legals, quan hi ha diners públics implicats “no són transparents”, defensant que la ciutadania té dret a saber en què es gasten els seus recursos.
La consellera general va recollir el guant de l’executiu i va anunciar que consultaran la documentació per assegurar-se que els números presentats siguin correctes i coherents amb la informació que s’ha facilitat fins ara. En cas contrari, la consellera va assegurar que “valorarem quines accions podem prendre”, deixant la porta oberta a més accions parlamentàries.
La responsabilitat final d’explicar el cost de l’esdeveniment recau en el Govern, però Moliné va subratllar que “exercirem el control polític i exigirem transparència dins del marc legal”.