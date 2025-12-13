SUCCESSOS
La policia deté un home de 33 anys per agredir l’exparella
La policia va informar ahir de la detenció, dijous al vespre, a Sant Julià de Lòria, d’un home de 33 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral després d’agredir la seva exparella. La detenció es va produir arran de l’activació d’un codi lila per part de l’hospital, on la dona va acudir per rebre assistència mèdica. Segons la investigació, l’home l’hauria agredit de matinada al domicili que encara compartien i davant dels fills menors.
L’hospital, on va ser atesa la dona, va activar el codi lila
També dijous a la tarda, els agents van arrestar un home de 63 anys per conduir sota els efectes de l’alcohol amb una taxa d’1,74 i conducció temerària. La detenció deriva de la investigació d’un accident el 6 de desembre a Aixirivall, on el conductor va sortir de la via i es va precipitar al buit des d’un revolt de la CS-131.