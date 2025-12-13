ÒBIT
Mor Pere Font Moles, un dels expolítics aperturistes del país
Durant els anys 60 va ser cònsol menor d’Encamp i conseller general
L’exconseller general Pere Font Moles va morir ahir als 99 anys. Històricament vinculat a la vida política d’Encamp, va ser cònsol menor entre el 1960 i el 1961, al costat d’Enric París Torres, i posteriorment conseller comunal el 1962 i 1963. Font va accedir al Consell General en dues etapes: del 1964 al 1967, durant el mandat de Julià Reig com a síndic general, i novament del 1970 al 1973. Està considerat com un dels polítics propers a la línia aperturista impulsada pels germans Reig.
Procedent de Ca l’Areny d’Encamp, una de les nissagues tradicionals de la parròquia, Font també era conegut per les seves propietats i per l’activitat empresarial. El 1950 va fundar la impremta Principat, la primera del país, un projecte que va marcar un abans i un després en el sector, i va destacar com a membre actiu del Rotary Club d’Andorra. Ja el 2014, el comú d’Encamp el va homenatjar amb una placa commemorativa com un dels padrins més longeus de la parròquia.
Arran de la seva mort, el comú d’Encamp i el Consell General van expressar el seu condol a través de les xarxes socials, destacant la seva trajectòria i els càrrecs institucionals que va ocupar.
La família rep el dol avui, de 10 a 13 hores i de 16 a 20 hores, al Tanatori Nacional d’Encamp, i la missa funeral se celebrarà demà a les 12 hores a l’església de Santa Eulàlia d’Encamp.