Successos
Ferida una dona de 56 anys en un atropellament a Sant Julià de Lòria
L’incident ha implicat un turisme 4x4 amb matrícula del Principat
Una dona de 56 anys ha resultat ferida en un atropellament avui a Sant Julià de Lòria. Els fets han tingut lloc a la Carretera General 1, al punt quilomètric 7,900 i la policia ha rebut l'avís a les 17 hores. L’incident ha implicat un turisme 4x4 amb matrícula del Principat, que ha colpejat la vianant. El succés ha mobilitzat els serveis d'emergència i la dona ha estat traslladada a l'Hospital.