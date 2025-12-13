Successos
Detingut un home a Arinsal per conduir sota els efectes de l’alcohol i provocar un accident
El sinistre ha causat únicament danys materials
La policia ha detingut aquesta matinada un home després de provocar un accident de trànsit amb danys materials i donar positiu en la prova d’alcoholèmia, amb una taxa superior als 0,80 mg/l en aire expirat. Els fets van tenir lloc a Arinsal, a la carretera general, després que el cos policial rebés l’avís de l’accident cap a les 2.30 de la matinada.
El detingut està pendent de passar a disposició judicial.