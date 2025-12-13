JUSTÍCIA
La defensa de l’home sentenciat a nou anys per violació presentarà recurs al Superior
Els advocats de la defensa del jove de 23 anys condemnat aquesta setmana pel Tribunal de Corts a nou anys de presó per abusar sexualment de tres menors està ultimant un recurs d’apel·lació que presentarà al Tribunal Superior de Justícia durant els pròxims dies.
La defensa sosté dos motius principals per impugnar la sentència: torna a reclamar “l’eximent complet”, en considerar que el trastorn mental de l’acusat “li impedia comprendre la il·licitud dels fets”, i qüestiona “la manca de proves suficients en alguns punts que el tribunal va donar per provats”.
Encara no se sap si la Fiscalia o l’acusació particular, que demanaven 13 i 24 anys de presó, respectivament, recorreran contra la sentència, tot i que la defensa “ho pot intuir”. El cas quedarà en mans del Superior tan bon punt el recurs sigui formalitzat.