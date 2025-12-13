AFERS SOCIALS
El conveni entre Govern i la Fundació Meritxell, prorrogat sis mesos més
El conveni que regula els programes socials, socioeducatius i sociolaborals de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell continuarà en pròrroga fins al juny del 2026. Govern i la fundació van acordar ampliar el termini per disposar del temps necessari per tancar els “serrells” pendents del nou acord i ajustar aspectes tècnics i de finançament. Així ho van anunciar ahir des de la Fundació Meritxell i, també, per part del ministeri d’Afers Socials, durant l’entrega del regal de Nadal de Govern a la fundació, que va consistir en una bicicleta adaptada i un trampolí aquàtic per als usuaris.
La directora de la fundació, Celine Mandicó, va subratllar que el procés “avança amb un esperit totalment constructiu” i que el retard no respon a discrepàncies, sinó a la necessitat de coordinar múltiples variables dels diferents programes que depenen del conveni. Mandicó va assegurar que, si és possible, la signatura s’avançarà abans del juny. La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, va destacar que “no hi ha dificultats”, però sí detalls que cal acabar de perfilar per garantir un model estable que millori les condicions del personal i asseguri la qualitat dels serveis.
L'ACORD AMB L'ONCE, A INICI DEL 2026
En aquesta fase final també participen les parròquies, amb converses avançades amb Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, tot i que l’acord podria ampliar-se a més punts de venda en el futur.