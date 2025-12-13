AFERS SOCIALS

El conveni entre Govern i la Fundació Meritxell, prorrogat sis mesos més

Govern i la Fundació Meritxell

Govern i la Fundació MeritxellFernando Galindo

Andorra la Vella

El conveni que regula els programes socials, socioeducatius i sociolaborals de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell continuarà en pròrroga fins al juny del 2026. Govern i la fundació van acordar ampliar el termini per disposar del temps necessari per tancar els “serrells” pendents del nou acord i ajustar aspectes tècnics i de finançament. Així ho van anunciar ahir des de la Fundació Meritxell i, també, per part del ministeri d’Afers Socials, durant l’entrega del regal de Nadal de Govern a la fundació, que va consistir en una bicicleta adaptada i un trampolí aquàtic per als usuaris.

Xavier Espot, Ladislau Baró, Helena Mas i Trini Marín en la visita de Nadal avui a la Fundació Nostra Senyora de Meritxell

La directora de la fundació, Celine Mandicó, va subratllar que el procés “avança amb un esperit totalment constructiu” i que el retard no respon a discrepàncies, sinó a la necessitat de coordinar múltiples variables dels diferents programes que depenen del conveni. Mandicó va assegurar que, si és possible, la signatura s’avançarà abans del juny. La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, va destacar que “no hi ha dificultats”, però sí detalls que cal acabar de perfilar per garantir un model estable que millori les condicions del personal i asseguri la qualitat dels serveis.

L'ACORD AMB L'ONCE, A INICI DEL 2026

El Govern preveu tancar el conveni amb l’ONCE “entre el gener i el febrer” del 2026, després d’haver completat tota la part tècnica i quedar només pendents alguns aspectes administratius, jurídics i econòmics. La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, va explicar que la comissió del projecte ja hi treballa i que es van mantenir reunions amb l’ONCE per adaptar l’acord al marc legal andorrà.

En aquesta fase final també participen les parròquies, amb converses avançades amb Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, tot i que l’acord podria ampliar-se a més punts de venda en el futur.
