Economia
La Cambra preveu celebrar a Andorra la trobada amb els homolegs madrilenys a finals de primavera
El president de la Cambra de Comerç, Josep Maria Mas, ha remarcat la importància de les reunions per intercanviar coneixements
El president de la Cambra de Comerç, Josep Maria Mas, ha fet un balanç positiu de la recent trobada estratègica a Madrid amb representants comercials espanyols, destacant la satisfacció per la recepció i l’intercanvi d’experiències amb institucions i associacions locals. La pròxima trobada, segons ha anunciat Mas, tindrà lloc a Andorra a finals de primavera.
La trobada, que es va celebrar entre dijous i divendres, va comptar amb una delegació andorrana formada per una vintena de comerciants i representants comunals. A més de Mas, hi van participar la directora de la Cambra, Sol Rossell, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i l’ambaixadora d’Andorra a Espanya, Eva Descàrrega. La iniciativa va ser organitzada conjuntament amb la Cambra de Comerç de Madrid, amb l’objectiu principal d’intercanviar experiències d’innovació en el sector comercial i consolidar la cooperació institucional entre ambdues entitats.
“La trobada va ser molt satisfactòria per tot el grup que vam assistir i vam tenir una molt bona recepció per part de les autoritats i associacions”, ha explicat Mas. El president de la Cambra de Comerç ha destacat la importància d’aquestes trobades per als comerciants andorrans, ja que permeten conèixer bones pràctiques que "són fonamentals per al desenvolupament i la professionalització del sector, aportant experiències i coneixements que podem aplicar aquí a Andorra.”
Pel que fa a la pròxima cita a Andorra, Mas ha assegurat que l’objectiu és continuar amb l’intercanvi de coneixements i experiències, mantenint la cooperació publicoprivada i impulsant la competitivitat del comerç local. “La següent trobada serà aquí a Andorra, i estem treballant per quadrar les agendes de tots. Esperem que pugui tenir lloc a finals de primavera”.
Segons el president de la Cambra, aquestes reunions periòdiques ajuden a consolidar una visió compartida del comerç i del desenvolupament empresarial, permeten preparar-se millor pels reptes futurs i adaptar-se a les necessitats canviants dels clients, així com explorar oportunitats de projectes conjunts amb associacions espanyoles.