EL MATEIX VIRUS QUE EL DE LA VARICEL·LA
Vacunació gratuïta contra l’herpes zòster als 65 anys
Salut introduirà el 2026 el vaccí per protegir la gent gran
El ministeri de Salut incorporarà la vacunació contra l’herpes zòster al calendari d’adults per a totes les persones de 65 anys. Serà durant l’any vinent i amb l’objectiu de protegir població considerada de risc d’una malaltia que pot suposar greus complicacions. L’herper zòster és una infecció causada pel mateix virus que provoca la varicel·la a la infància. Un cop se supera la malaltia el virus es manté latent a les arrels nervioses i pot reactivar-se anys més tard, donant lloc a l’herpes zòster, que es manifesta com una erupció dolorosa en una zona concreta de la pell. Un dolor que pot persistir durant mesos o inclús anys, adverteix Salut. L’administració serà gratuïta per al col·lectiu al qual va adreçada, però serà a inici de l’any que ve quan el ministeri detallarà tots els aspectes logístics vinculats al vaccí.
El ministeri va detallar que actualment és una vacuna que prescriuen els metges a persones considerades de risc. La introducció al calendari implica ampliar la protecció i ja s’ha iniciat l’adquisició de la vacuna Shingrix, l’única autoritzada per l’Agència Europea de Medicaments, que té un cost de 120,25 euros.
La vacuna contra l’herpes zòster redueix el risc de desenvolupar la malaltia i, sobretot, les seves complicacions, especialment en persones d’edat avançada o amb sistemes immunitaris debilitats.