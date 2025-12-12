Tradicions
Trucades solidàries al 121 per parlar amb el Pare Noel i els Reis Mags
Andorra Telecom destinarà els diners recaptats a Càritas Andorrana
Els infants d’Andorra ja poden tornar a viure la màgia del Nadal trucant al número 121, el telèfon que els connecta amb el Pare Noel i els Reis Mags, segons ha anunciat Andorra Telecom. La iniciativa d'Andorra Telecom té una finalitat solidària ja que els diners recaptats es destinaran a Càritas Andorrana.
El servei estarà actiu fins al 5 de gener de 2026. Cada trucada té un cost d’1 euro, que es destinarà íntegrament al projecte “Acollida” de Càritas Andorrana, una acció de suport a famílies en situació vulnerable en àmbits com l’alimentació, l’habitatge, la salut, la roba o la lluita contra la solitud, indica Andorra Telecom.
La responsable de RSE d’Andorra Telecom, Inés Martí, ha manifestat que a la companyia "ens fa especial il·lusió mantenir viva aquesta tradició que connecta la màgia, la infància i la solidaritat. Amb una simple trucada, es poden fer possibles somriures i ajudar qui més ho necessita".
L’any passat es van comptabilitzar més d’un miler de trucades, una mostra de l’acollida que té aquesta proposta entre les famílies andorranes, destaca Andorra Telecom.