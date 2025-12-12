Trobades formatives de salut
Salut forma tècnics i agents per detectar el malestar emocional en adolescents
A les sessions hi han participat un total de 30 professionals amb l'objectiu de proporcionar eines per detectar dificultats emocionals no abordades en els joves
El Ministeri de Salut, a través del Pla nacional contra les drogodependències (PNCD), ha organitzat aquesta setmana una formació específica sobre l’acompanyament emocional en l’adolescència, adreçada als tècnics de joventut dels comuns i del Govern, així com als agents de policia. Una trentena de professionals han participat en les sessions, que tenen com a objectiu proporcionar eines per detectar dificultats emocionals no abordades que sovint es troben darrere de conductes de risc vinculades al consum de substàncies. Aquesta iniciativa dona continuïtat a les formacions anuals que s’ofereixen a aquests col·lectius i respon també a la demanda de les associacions de salut mental.
La formació ha estat impartida pel doctor en psicologia de la salut i especialista en neuropsicologia, Xavier Montaner Casino, que combina la tasca clínica amb la docència i la recerca a la Universitat Abat Oliba CEU i a la Universitat Rovira i Virgili, i és autor dels llibres Me cuido, te cuido i Siente bien, vive mejor.
Les sessions, celebrades l’11 i el 12 de desembre, han abordat aspectes com la detecció de senyals de malestar emocional en adolescents, els factors de risc associats, les estratègies de regulació emocional i eines pràctiques per reforçar la comunicació i el vincle educatiu. També s’han treballat dinàmiques i casos pràctics orientats a millorar l’actuació quotidiana dels professionals que acompanyen els joves.
Aquesta acció reforça la línia de treball del Ministeri de Salut centrada en la prevenció comunitària, la promoció de la salut i el desenvolupament de factors de protecció en l’adolescència, així com en la detecció precoç de senyals d’alerta abans que es produeixin conductes de risc. Amb iniciatives com aquesta, el PNCD continua consolidant un model propi i integral basat en la salutogènesi i en l’enfortiment dels recursos comunitaris.