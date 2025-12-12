MOBILITAT
‘Regles’ a les rotondes per evitar accidents
A la de Prada Casadet i a la del Km 0 només es podrà girar a l’esquerra des del carril interior
El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, va anunciar ahir l’inici de proves pilot de turborotondes al punt rodó de Prada Casadet i al del Quilòmetre 0. El model, mai utilitzat al país, reserva el carril dret per girar a la dreta o continuar recte mentre que el gir a l’esquerra només es podrà fer si es circula pel carril interior. Es tracta d’una norma de circulació que no sempre es respecta i que ara es forçarà amb senyalització específica. S’han triat aquests dos punts rodons, va indicar Forné, en ser les rotondes nés congestionades i amb major sinistralitat del país i, per tant, l’objectiu és millorar així la fluïdesa i la seguretat del trànsit. Forné va explicar que la durada de la prova ha de ser “prou llarga perquè sigui significativa” i que, si funciona, s’ampliarà a altres rotondes.
Aquest va ser un dels punts que Forné i els cònsols van tractar durant la reunió de la Taula de Mobilitat, que també va abordar el projecte d’un tercer carril al carrer de la Unió per tal de descongestionar una de les vies més col·lapsades del país. Inicialment, s’havia previst aquesta ampliació de capacitat per a final d’aquest any, però el secretari d’Estat va indicar que Escaldes havia demanat “termini fins al desembre” per gestionar la derivada de les terrasses i la reorganització dels punts de residus, tenint en compte que estaran afectats perquè s’ha de guanyar espai per ubicar el tercer carril. També s’hauran de desplaçar el punt de càrrega de vehicles elèctrics que FEDA té instal·lat i la parada de bus.
Forné va apuntar que s’han d’acabar de definir els sentits de circulació, però que la idea és que de la rotonda del Km 0 surtin dos carrils en direcció l’eix comercial que es convertiran en un a Na Maria Pla, on es podrà fer el gir a l’esquerra.