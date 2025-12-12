MOBILITAT

‘Regles’ a les rotondes per evitar accidents

A la de Prada Casadet i a la del Km 0 només es podrà girar a l’esquerra des del carril interior

La rotonda del Km 0.

Abel Rivera
Andorra la Vella

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, va anunciar ahir l’inici de proves pilot de turborotondes al punt rodó de Prada Casadet i al del Quilòmetre 0. El model, mai utilitzat al país, reserva el carril dret per girar a la dreta o continuar recte mentre que el gir a l’esquerra només es podrà fer si es circula pel carril interior. Es tracta d’una norma de circulació que no sempre es respecta i que ara es forçarà amb senyalització específica. S’han triat aquests dos punts rodons, va indicar Forné, en ser les rotondes nés congestionades i amb major sinistralitat del país i, per tant, l’objectiu és millorar així la fluïdesa i la seguretat del trànsit. Forné va explicar que la durada de la prova ha de ser “prou llarga perquè sigui significativa” i que, si funciona, s’ampliarà a altres rotondes.

Aquest va ser un dels punts que Forné i els cònsols van tractar durant la reunió de la Taula de Mobilitat, que també va abordar el projecte d’un tercer carril al carrer de la Unió per tal de descongestionar una de les vies més col·lapsades del país. Inicialment, s’havia previst aquesta ampliació de capacitat per a final d’aquest any, però el secretari d’Estat va indicar que Escaldes havia demanat “termini fins al desembre” per gestionar la derivada de les terrasses i la reorganització dels punts de residus, tenint en compte que estaran afectats perquè s’ha de guanyar espai per ubicar el tercer carril. També s’hauran de desplaçar el punt de càrrega de vehicles elèctrics que FEDA té instal·lat i la parada de bus.

Prada Casadet passarà a ser turborotonda.

Forné va apuntar que s’han d’acabar de definir els sentits de circulació, però que la idea és que de la rotonda del Km 0 surtin dos carrils en direcció l’eix comercial que es convertiran en un a Na Maria Pla, on es podrà fer el gir a l’esquerra.

Imatge d’una turborotonda.

TRAMVIA DE 15 QUILÒMETRES AMB MENYS PARADES QUE L'EXPRÉS

La ruta del tramvia segregat va ser l’altre punt destacat de la Taula de Mobilitat. S’estima un recorregut de 15 quilòmetres que tindria algunes parades menys que el bus exprés, que en té 16. El tramvia començarà a la frontera i travessarà el centre de Sant Julià. Després avançarà fins a la zona de la Margineda, on s’ha previst un túnel. Un cop superat el túnel, el tramvia entrarà a Santa Coloma i circularà per un pas elevat a l’avinguda d’Enclar. El traçat dissenyat passarà per la zona del Lycée i Prat de la Creu, i s’endinsarà al centre urbà fins a arribar a Caldea. La zona del termolúdic s’ha concebut com un gran centre intermodal i com a punt de partida del mitjà de transport fins a la Massana i Encamp. Un allargament que ja és un projecte molt més a llarg termini i que abandona la intenció inicial de fer-ne un a través d’un telefèric. El retorn cap al sud es farà per un traçat alternatiu que discorrerà pel Clot d’Emprivat, continuarà per la zona de l’avinguda Riberaygua per empalmar a la carretera de l’Obac i resseguir després fins al Lycée per tornar per la mateixa ruta fins a Sant Julià. Els comuns d’Andorra la Vella, Escaldes i Sant Julià tenen fins a final de febrer per proposar ajustos al traçat abans que el Govern comenci el pla sectorial de la infraestructura que es vol tenir aprovat aquesta legislatura
