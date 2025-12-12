REPORTATGE
Un patrimoni recuperat
L’estudi de Francesc Rodriguez sobre ‘El Manual Digest de mossèn Antoni Puig’ és una revelació de futur i una invitació a investigar.
Durant anys, potser massa, un volum manuscrit va descansar en silenci dins l’àmbit privat, lluny de biblioteques i estudiosos. Era una obra que molts sospitaven valuosa, però que fins fa poc no havia pogut ser examinada a fons. Gràcies a la donació de Jordi Alcobé, cònsol major de Canillo, la versió ampliada del Manual Digest elaborada pel 1797 per mossèn Antoni Puig va esdevenir patrimoni públic i va revelar un fragment essencial de la memòria política i espiritual d’Andorra.
Alcobé va explicar, durant la presentació de l’estudi elaborat per Francesc Rodriguez sobre El Manual Digest de mossèn Antoni Puig, que va conviure setze anys amb aquell manuscrit: “El tenia a casa i sabia que no era un document qualsevol. Era un llibre del país, i havia de ser del país.” La seva donació va permetre iniciar el procés d’estudi, restauració i edició crítica que va culminar en la presentació pública al Consell General.
“És una mostra d’evolució personal, potser d’una espiritualitat més intensa”
El que va sorprendre primer és que aquest Manual Digest no és, estrictament, el text canònic d’Antoni Fiter i Rossell, sinó una reelaboració feta després pel mateix autor del Politar andorrà. Anys després, mossèn Antoni Puig sembla voler tancar el cercle: ampliar el Politar, però fent-lo dialogar amb l’esperit del Manual Digest original. El text, de fet, és una combinació complexa: manté l’estructura del Politar, en simplifica alguns passatges per fer-los més entenedors i introdueix modificacions que denoten una sensibilitat religiosa més marcada. Mossèn Puig incorpora il·lustracions devocionals, amplia la llista i biografia dels bisbes i afegeix un breu però significatiu relat sobre la Mare de Déu de Meritxell que no apareixia en cap versió anterior. “És una mostra d’una evolució personal, potser d’una espiritualitat més intensa en la seva vellesa.” El resultat és un document d’un valor excepcional. “És, literalment, un manual d’instruccions de com preservar la sobirania política”, va afirmar Rodriguez. “Ens ajuda a entendre la mirada que el país tenia sobre si mateix, i com volia protegir-la.”
“El tenia a casa i sabia que no era un
Amb la recuperació d’aquest Manual Digest, Andorra no tan sols guanya un llibre: recupera una veu. Una veu antiga, reflexiva i plena de matisos.