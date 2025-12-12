Òbit
Mor l'exconseller general i excònsol menor d'Encamp Pere Font Moles
Va ser el fundador de la impremta Principat
L'exconseller general, Pere Font Moles, ha mort avui als 99 anys. Moles va ser cònsol menor d'Encamp el 1960-1961 amb Enric Paris Torres, qui fou cònsol major. El 1962-1963 va ser conseller, i l'any següent va ser nomenat conseller general entre el 1964 i el 1967, amb el mandat de Julià Reig com a síndic general i Eduard Rossell subsíndic, i posteriorment entre el 1970 i el 1973. L'exconseller va ser un polític vinculat a la línia aperturista dels germans Reig. Moles era de Cal Areny d'Encamp, una de les cases fortes de la parròquia i de família de tota la vida, i també tenia diverses propietats.
Pere Font va fundar la impremta Principat, la primera d'Andorra, el 1950. El 2014, el comú d'Encamp el va homenatjar amb una placa commemorativa per ser un dels padrins més grans de la parròquia. L'excònsol també havia estat vinculat al Rotary Club d'Andorra.