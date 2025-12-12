DIPLOMÀCIA
El ministre croat d’Exteriors visitarà Andorra el dia 16
El ministre d’Afers Exteriors i Europeus de la República de Croàcia, Gordan Grlic Radman, durà a terme una visita oficial a Andorra el pròxim dimarts 16 de desembre, en el marc de la commemoració dels 30 anys de relacions diplomàtiques entre ambdós països. La jornada servirà per reforçar els vincles bilaterals i per abordar diversos temes d’interès comú en l’àmbit europeu i internacional.
Durant la seva estada al Principat, Grlic Radman es reunirà amb la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, amb qui tractarà aspectes relatius a la cooperació política i institucional. El ministre croat també serà rebut pel cap de Govern, Xavier Espot, i mantindrà una trobada institucional amb el síndic general, Carles Ensenyat.
La visita inclourà una reunió amb el ministre de Turisme, Jordi Torres, i amb el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku.