ESTADÍSTICA

Les matriculacions freguen les 5.000 fins al novembre i creixen un 10,7%

Tots els grups presenten pujades interanuals, amb un pes creixent dels híbrids i els elèctrics

Vehicles elèctrics a la Fira d’Andorra la Vella.

Vehicles elèctrics a la Fira d’Andorra la Vella.Fernando Galindo

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Les matriculacions de vehicles a Andorra s’han situat en 4.968 unitats entre gener i novembre del 2025, segons les dades fetes públiques ahir pel departament d’Estadística. Aquesta xifra representa un increment del 10,7% respecte al mateix període de l’any anterior, quan es van matricular 4.488 vehicles. Tots els grups han registrat augments, especialment els camions i camionetes (+19,7%) i els vehicles de la categoria altres (+72,7%).

Només durant el mes de novembre es van registrar 479 vehicles, un 14,6% més que un any enrere. D’aquests, 350 corresponen a vehicles nous i 129 a importats. Per tipus de combustible, destaca l’increment dels vehicles de gasoil (+34,4%) i dels híbrids de gasolina no endollables, que acumulen un creixement anual del 47,3%. En canvi, els de gasolina convencional cauen un 3,6%. Els vehicles elèctrics purs, per la seva banda, creixen prop d’un 40% respecte al 2024 i superen ja els 280 en el còmput anual.

En el còmput dels darrers dotze mesos, les matriculacions arriben a 5.400, amb un increment del 10,6% respecte al període anterior. En aquest interval, les categories amb major creixement són els vehicles altres (+68,2%), camions i camionetes (+13,5%), i motocicletes i ciclomotors (+7,9%).

Cal recordar que el mes d’octubre les matriculacions havien augmentat un 21,2% interanual, amb 554 vehicles. Aquesta dinàmica positiva consolida la recuperació del mercat andorrà, amb un pes cada vegada més gran de les alternatives híbrides i elèctriques.

INCREMENT DELS PREUS DELS CARBURANTS

Els preus dels carburants tornen a pujar durant el mes de novembre. El gasoil de calefacció es va situar en 0,959 euros per litre (+3,8%), i el de locomoció va arribar a 1,243 euros (+2,3%). També la gasolina sense plom de 95 octans va pujar fins als 1,307 euros (+1,4%). Tot i això, en el còmput anual acumulat, els preus continuen per sota dels del 2024. Paral·lelament, la importació de carburants al novembre va ser de 12,51 milions de litres, un 2,7% més que fa un any. Aquest augment té lloc principalment pel repunt del fuel domèstic (+18,6%), mentre que la gasolina i el gasoil van caure un 4,6% i un 3,3%, respectivament.

LA TAXA D'OCUPACIÓ ÉS DEL 82%, AMB 53.387 TREBALLADORS

La taxa d’ocupació es va situar en el 82,1% al tercer trimestre del 2025, amb 53.387 persones amb feina. Tot i ser 0,7 punts inferior a la del mateix període del 2024, millora 0,5 punts respecte al trimestre anterior. L’atur es manté baix, amb un 1,4% de la població activa i 801 persones desocupades, però augmenta lleugerament en l’àmbit trimestral.

La inactivitat afecta el 16,6% de la població d’entre 15 i 64 anys. Per edats, els joves presenten una millora clara respecte al trimestre anterior tant en ocupació com en atur i inactivitat.

En la comparativa internacional, Andorra continua destacant amb la taxa d’atur més baixa: 1,4% davant del 10,4% d’Espanya, el 7,9% de França i el 6% de la UE-27.
tracking