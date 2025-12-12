ESTADÍSTICA
Les matriculacions freguen les 5.000 fins al novembre i creixen un 10,7%
Tots els grups presenten pujades interanuals, amb un pes creixent dels híbrids i els elèctrics
Les matriculacions de vehicles a Andorra s’han situat en 4.968 unitats entre gener i novembre del 2025, segons les dades fetes públiques ahir pel departament d’Estadística. Aquesta xifra representa un increment del 10,7% respecte al mateix període de l’any anterior, quan es van matricular 4.488 vehicles. Tots els grups han registrat augments, especialment els camions i camionetes (+19,7%) i els vehicles de la categoria altres (+72,7%).
Només durant el mes de novembre es van registrar 479 vehicles, un 14,6% més que un any enrere. D’aquests, 350 corresponen a vehicles nous i 129 a importats. Per tipus de combustible, destaca l’increment dels vehicles de gasoil (+34,4%) i dels híbrids de gasolina no endollables, que acumulen un creixement anual del 47,3%. En canvi, els de gasolina convencional cauen un 3,6%. Els vehicles elèctrics purs, per la seva banda, creixen prop d’un 40% respecte al 2024 i superen ja els 280 en el còmput anual.
En el còmput dels darrers dotze mesos, les matriculacions arriben a 5.400, amb un increment del 10,6% respecte al període anterior. En aquest interval, les categories amb major creixement són els vehicles altres (+68,2%), camions i camionetes (+13,5%), i motocicletes i ciclomotors (+7,9%).
Cal recordar que el mes d’octubre les matriculacions havien augmentat un 21,2% interanual, amb 554 vehicles. Aquesta dinàmica positiva consolida la recuperació del mercat andorrà, amb un pes cada vegada més gran de les alternatives híbrides i elèctriques.
LA TAXA D'OCUPACIÓ ÉS DEL 82%, AMB 53.387 TREBALLADORS
La inactivitat afecta el 16,6% de la població d’entre 15 i 64 anys. Per edats, els joves presenten una millora clara respecte al trimestre anterior tant en ocupació com en atur i inactivitat.
En la comparativa internacional, Andorra continua destacant amb la taxa d’atur més baixa: 1,4% davant del 10,4% d’Espanya, el 7,9% de França i el 6% de la UE-27.