Incendi a un edifici del carrer Engordany d'Escaldes
Els bombers estan treballant des d'un quart de nou del matí
Els bombers han extingit un incendi que s'ha produït en un edifici del carrer Engordany d'Escaldes, i que ha afectat la teulada de fusta de la borda. El cos continua treballant al lloc dels fets "perquè la fusta reté el foc", segons apunten fonts dels bombers. El cos d'extinció ha rebut l'avís a un quart de nou del matí i hi ha desplaçat dues dotacions d'agents amb un camió escala i un camió d'extinció fins al lloc dels fets, que seria una borda o casa vella, segons informa la policia, que també ha estat requerida, juntament amb els serveis de circulació d'Escaldes.
El foc semblaria que ha estat un incident petit, segons les primeres informacions.
