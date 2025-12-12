Successos 

Incendi a un edifici del carrer Engordany d'Escaldes

Els bombers estan treballant des d'un quart de nou del matí

Els bombers treballant en un incendi a Escaldes.
Redacció
Andorra la Vella

Els bombers han extingit un incendi que s'ha produït en un edifici del carrer Engordany d'Escaldes, i que ha afectat la teulada de fusta de la borda. El cos continua treballant al lloc dels fets "perquè la fusta reté el foc", segons apunten fonts dels bombers. El cos d'extinció ha rebut l'avís a un quart de nou del matí i hi ha desplaçat dues dotacions d'agents amb un camió escala i un camió d'extinció fins al lloc dels fets, que seria una borda o casa vella, segons informa la policia, que també ha estat requerida, juntament amb els serveis de circulació d'Escaldes.  

Els bombers treballant en l'incendi de l'edifici d'Escaldes aquest matí.

Els bombers treballant en l'incendi de l'edifici d'Escaldes aquest matí.Fernando Galindo

El foc semblaria que ha estat un incident petit, segons les primeres informacions. 

Notícia pendent d'ampliació 

Els camions de bombers estacionats a l'avinguda Copríncep de Gaulle per l'incendi al carrer Engordany d'Escaldes

Els camions de bombers estacionats a l'avinguda Copríncep de Gaulle per l'incendi al carrer Engordany d'EscaldesFernando Galindo

