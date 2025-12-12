Successos
Detingut un home a Sant Julià per agredir l'exparella
Els fets es van produir en el domicili que la parella encara comparteix i davant els fills menors
La policia d'Andorra va arrestar ahir al vespre, a la parròquia de Sant Julià de Lòria, un home de 33 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral per haver agredit l'exparella de matinada al domicili que encara comparteixen i davant dels fills menors d'edat. La detenció es va poguer dur a terme gràcies al fet que l'hospital va activar un codi lila quan la dona hi va acudir per fer-se visitar.