Govern prorroga el conveni de la Fundació Meritxell sis mesos més
Trini Marín i Celine Mandicó expliquen que encara falta tancar els darrers "serrells" de l'acord
El conveni que regula els programes socials, socioeducatius i sociolaborals de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell continuarà en pròrroga fins al juny del 2026, després que Govern i Fundació hagin acordat ampliar el termini per acabar de tancar els "serrells" pendents del nou acord. Tant la directora de la Fundació, Celine Mandicó, com la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, han assegurat que les negociacions avancen però que encara queden aspectes tècnics i de finançament per concretar.
Mandicó ha explicat que el conveni “s’està desenvolupant amb un esperit totalment constructiu” i que el retard no respon a diferències de fons, sinó a la necessitat de coordinar múltiples variables, especialment les que afecten el finançament i els criteris tècnics dels programes. “Si es pot signar abans, millor”, ha dit, tot remarcant que el procés continua obert.
Per la seva banda, Marín ha detallat que el conveni involucra tres ministeris —Treball, Educació i Afers Socials— i que la complexitat deriva de l’ajust de tots els programes que depenen d’aquest marc, com el Progres (per infants en inclusió escolar), els serveis d’Íntegra i la part sociolaboral. La ministra ha insistit que “no hi ha cap dificultat”, però sí serrells tècnics que cal acabar d’encaixar per garantir un model estable que pugui millorar les condicions del personal i assegurar la continuïtat dels serveis.
Tot i que la pròrroga s’ha fixat fins al juny, Govern i Fundació confien que el conveni pugui quedar signat abans si els treballs avancen al ritme previst.