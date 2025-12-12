Afers Socials
El conveni amb la ONCE pot arribar "entre gener i febrer"
La ministra d'Afers Socials, Trini Marin, ha explicat que la part tècnica ja està enllestida
El Govern d’Andorra confia que el conveni amb l’ONCE es pugui tancar “entre gener i febrer”, després que les parts hagin avançat en la definició del marc de col·laboració i només quedin per resoldre qüestions administratives, jurídiques i econòmiques. Així ho ha explicat la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, que ha confirmat que la part tècnica del conveni ja està completament definida.
Marín ha dit la comissió encarregada del projecte ja està operativa i el Govern ha mantingut reunions i intercanvis tècnics amb l’organització —inclosa una visita recent a les instal·lacions de l’ONCE a Catalunya— per adaptar el model a la realitat legislativa andorrana. “Només falta acabar de tancar la part econòmica i la instal·lació de les casetes de venda”, ha indicat la ministra.
Aquesta fase final implica també les parròquies, amb les quals l’ONCE ja s’ha posat en contacte. De moment, hi ha converses avançades amb Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, tot i que Marín no descarta que el model s’estengui a més parròquies a mesura que el projecte agafi forma. “L’inici pot ser amb dos punts, però no està tancat que siguin només aquests”, ha apuntat.
El conveni, que ha d’establir el desplegament de punts de venda i les condicions de funcionament del servei, també ha d’encaixar aspectes jurídics derivats de la coexistència entre la normativa andorrana i el marc legal de l’ONCE. Amb els treballs administratius ja en la seva recta final, el Govern espera poder tancar l'acord definitiu a principis de l'any que ve, un cop superat el període festiu de Nadal.