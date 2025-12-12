Economia
El Consell de la UE negociarà adaptar l'acord monetari a l'acord d'associació
Els canvis no tindran cap efecte mentre no sigui aprovat en referèndum ni ratificat pel Consell General
El Consell d’Afers Econòmics i Financers de la Unió Europea (ECOFIN) ha aprovat avui el mandat per iniciar, l’any 2026, la negociació amb Andorra d’una modificació de l’actual acord monetari. L’objectiu és adaptar-lo al futur acord d’associació per garantir una aplicació coherent i evitar duplicitats jurídiques, especialment en matèria financera i de lliure circulació de capitals.
L’acord monetari, en vigor des del 2012, conté disposicions que també es troben dins del nou marc d’associació. Per aquest motiu, la Comissió Europea considera necessari delimitar amb claredat els àmbits que quedarien regulats per cada instrument jurídic.
Tot i que el procés s’avança per motius de planificació institucional, els canvis no tindran cap efecte mentre l’acord d’associació no sigui aprovat en referèndum i ratificat pel Consell General. El Govern d'Andorra valora positivament aquest mandat, que considera un pas clau per garantir la coherència jurídica i reforçar la seguretat en les relacions amb la Unió Europea.