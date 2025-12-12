Trobada amb el cap d'Estat
La CEA visita el Copríncep episcopal per primer cop
En la trobada, l'entitat li ha pogut transmetre la situació actual del teixit productiu andorrà
La junta directiva de la Confederació Empresarial Andorran (CEA), encapçalada pel president Gerard Cadena, ha realitzat aquest matí, una visita al Copríncep episcopal, Josep Lluís Serrano al Palau Episcopal, la primera des que el cap d'Estat fos escollit Copríncep.
En aquesta trobada de presentació al Palau Episcopal, l'entitat li ha pogut transmetre una visió transversal sobre el dia a dia del teixit productiu andorrà.