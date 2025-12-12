Trobada amb el cap d'Estat

La CEA visita el Copríncep episcopal per primer cop

En la trobada, l'entitat li ha pogut transmetre la situació actual del teixit productiu andorrà

La junta directiva de la CEA, a la trobada amb el Copríncep episcopal, Josep Lluís Serrano al Palau Episcopal.

La junta directiva de la CEA, a la trobada amb el Copríncep episcopal, Josep Lluís Serrano al Palau Episcopal.CEA

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

La junta directiva de la Confederació Empresarial Andorran (CEA), encapçalada pel president Gerard Cadena, ha realitzat aquest matí, una visita al Copríncep episcopal, Josep Lluís Serrano al Palau Episcopal, la primera des que el cap d'Estat fos escollit Copríncep

En aquesta trobada de presentació al Palau Episcopal, l'entitat li ha pogut transmetre una visió transversal sobre el dia a dia del teixit productiu andorrà. 

tracking