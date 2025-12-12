Substàncies estupefaents
Arrestats quatre homes per possessió de diverses drogues en locals d'oci nocturn
Entre tots tenien èxtasi, cocaïna i metamfetamina
La policia d'Andorra ha detingut aquesta setmana quatre homes per delictes contra la salut pública, per portar substàncies estupefaents a sobre. Dos dels homes, de 25 i 29 anys, van ser controlats amb mitja pastilla d'èxtasi cadascun en dos controls diferents realitzats a l'interior d'un local d'oci nocturn del Tarter, la matinada de dimecres. El mateix dia, un altre jove de 19 anys, també va ser arrestat amb 0,5 grams de cocaïna després que una patrulla li trobés la droga en una revisió a la carretera General 2 a l'altura de Soldeu, a la parròquia de Canillo.
Els agents, a més, han detingut aquesta matinada, a l'exterior d'una discoteca de la mateixa localitat, un home de 33 anys que portava 0,4 grams de metamfetamina.
Controlat un jove de 26 anys per falsificar la identitat
La policia va detenir la tarda d'ahir a la frontera franco-andorrana, un jove de 26 anys i no resident al Principat, com a presumpte autor d'un delicte contra el tràfic jurídic per haver-se identificat amb una identitat falsa.
