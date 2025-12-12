Vicles Andorra-Espanya
Andorra i Espanya reforcen la cooperació en matèria d’habitatge en una reunió a Madrid
Els secretaris d'Estat en matèria d'habitatge d'Espanya i del Principat es reuneixen a la capital del país veí per analitzar conjuntament els reptes i oportunitats en aquest tema
El secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, s’ha reunit a Madrid amb el Secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana del govern espanyol, David Lucas, per analitzar conjuntament els reptes i oportunitats en matèria d’habitatge. La trobada ha permès intercanviar experiències i explorar línies de cooperació orientades a millorar l’accés a l’habitatge i fomentar el lloguer assequible. Durant la reunió s’han tractat qüestions com les polítiques per impulsar la construcció d’habitatges de lloguer per part de propietaris privats, les fórmules de col·laboració publicoprivada i l’efecte de la limitació de preus en zones tensionades. També s’ha aprofundit en el Pla Estatal d’Habitatge 2026-2030, especialment en les ajudes a la compra en municipis amb risc demogràfic i en mecanismes que podrien adaptar-se al context andorrà.
La delegació andorrana ha compartit les mesures recents aplicades en el país, com la creació d’un parc públic de lloguer assequible, la llei de cessió obligatòria dels habitatges buits i el programa d’acompanyament a la primera compra. Jordi Puy ha subratllat que garantir l’accés a l’habitatge és un repte compartit que requereix cooperació i innovació i que la col·laboració amb Espanya permet aprendre d’experiències consolidades i avançar cap a solucions més efectives. Les dues parts han coincidit en la necessitat de mantenir un diàleg tècnic permanent i d’intercanviar bones pràctiques, i han acordat estudiar la creació d’un grup de treball i establir un calendari de seguiment per donar continuïtat a les iniciatives plantejades.
A més, tant Jordi Puy com el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, han participat en unes jornades d’intercanvi organitzades per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Madrid. Durant les sessions, representants institucionals i experts han exposat estratègies per impulsar el comerç local, experiències de digitalització, iniciatives d’emprenedoria i altres bones pràctiques del sector. La delegació andorrana també ha visitat diverses zones comercials de la capital espanyola per conèixer de primera mà l’evolució dels mercats, les pràctiques sostenibles i els models de negoci innovadors, amb l’objectiu d’identificar idees aplicables al teixit comercial del país.