Sinistre
Accident entre una moto i un turisme a l'avinguda Tarragona
Una motocicleta i un turisme han estat involucrats en un accident aquest vespre, cap a les 20:45 hores de la tarda, on la pitjor part se l'ha endut el motorista. La intervenció ha durat una mitja hora i fins al lloc dels fets s'ha desplaçat una patrulla de la policia i una ambulància dels bombers. A més, els agents de circulació d'Andorra la Vella, també han hagut d'intervenir per dirigir el trànsit durant el temps que ha durat la intervenció després del sinistre.
El motorista ha estat traslladat a l'hospital.
Notícia pendent d'ampliació.