Finances
33 empreses s'han acollit al règim especial de baixa tributació
El règim fiscal 'Patent Box' ha rebut 44 sol·licituds des del 2018, 11 de les quals han estat denegades per no complir els requisits
Un total de 33 empreses han obtingut l'autorització per acollir-se al règim fiscal especial per a l'explotació de determinats actius intengibles -conegut com a Patent Box- des del 2018. Així ho ha explicat el ministre de Finances, Ramon Lladós, en resposta a preguntes de la consellera general, Carine Montaner. Aquest règim permet una reducció del 80% de la base de tributació dels ingressos derivats d’intangibles, com ara patents, marques o programari, sempre que compleixin els requisits establerts.
En total s’han rebut 44 sol·licituds, de les quals 11 han estat denegades. Set van ser rebutjades expressament, dues van caducar per inacció de l’empresa i dues més van rebre un silenci administratiu negatiu. Un dels casos en silenci negatiu corresponia a una societat en situació de liquidació, tal com indica Lladós.
El règim forma part de l’adaptació del marc fiscal andorrà als estàndards de l’OCDE, després que el país s’adherís el 2016 al projecte internacional BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). La versió andorrana del Patent Box va ser validada pel Fòrum sobre Pràctiques Fiscals Perjudicials (FHTP), que el va considerar no perjudicial.
Lladós ha insistit en el rigor amb què s’avaluen les sol·licituds, tenint en compte el benefici fiscal que comporta, i ha recordat que només s’aplica als actius intangibles que compleixen estrictament amb els requisits normatius. Així mateix, Andorra Business col·labora amb l’administració per promoure el règim entre les empreses potencialment beneficiàries, i s’està treballant en la digitalització del procés per facilitar-ne la tramitació a través de la Seu electrònica del Govern d'Andorra.