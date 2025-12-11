CONSELL DE MINISTRES
El salari mínim segueix la línia d’Europa
Per primera vegada, l’SMI superarà els 1.500 euros amb una nova pujada del doble de l’IPC
El ministre portaveu, Guillem Casal, va confirmar ahir, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, que el sou mínim interprofessional (SMI) creixerà un 5,6% l’any que ve, és a dir, el doble de la pujada de l’IPC, estipulada en un 2,8% tenint en compte la darrera dada del novembre. El darrer increment farà que, a partir de l’1 de gener del 2026, l’SMI s’enfili a més de 1.500 euros per primera vegada, apropant-se a la recomanació del Consell d’Europa, que estipula que el salari mínim ha de representar un 60% del mitjà. Tot i que l’augment està directament relacionat amb la pujada del preu de la vida, Casal va estipular que el llindar màxim serà del 6%: “Si l’IPC supera aquest 3%, es quedarà incrementat de forma automàtica en un topall del 6%.”
El Govern repeteix la fórmula de l’any passat amb l’objectiu, segons Casal, de “refermar el compromís en la millora de les condicions laborals i la protecció del poder adquisitiu de les persones assalariades i del conjunt de residents del nostre país”.
Tot i que l’SMI no arribi a la recomanació europea del 60% sobre el salari mitjà, Casal va explicar que aquest percentatge pot baixar fins al 50% en casos de països “amb un cost normatiu que ajudi la ciutadania en altres situacions, com podria ser tenir el transport públic gratuït, un conjunt d’ajudes socials a l’abast de la nostra ciutadania o un mínim exempt a l’impost de la renda de persones físiques bastant elevat com tenim a casa nostra”.
Pel que fa a les dificultats que diversos estaments del Principat van comunicar per la contractació de treballadors temporers per a la temporada d’hivern, Casal va donar per conclosa la incertesa al voltant de l’Entry/Exit. El percentatge de sol·licituds rebutjades per no complir els nous requisits migratoris va baixar fins al 8,6% i el ministre portaveu va assenyalar que finalment no s’ha materialitzat la problemàtica que s’havia previst inicialment. Segons Casal, el pont de la Puríssima, que va qualificar de “la prova de foc”, va transcórrer “amb bon funcionament” i amb una resposta “satisfactòria” per part dels sectors implicats.
Fins al darrer cap de setmana, Immigració va registrar 3.671 sol·licituds de permisos de temporada, un 74% del contingent previst. En aquest mateix període de l’any passat, s’havia assolit aproximadament el 78%.
L'EDIFICI DE GOVERN, MÉS EFICIENT
L’actuació, amb l’objectiu de reduir el consum energètic i augmentar la seguretat, substituirà les fusteries i els acabats metàl·lics, incorporarà aïllaments, renovarà el paviment exterior i les zones enjardinades amb més il·luminació.
Casal va confirmar que “ens trobem en un moment de pic en la incidència” i que ja s’han realitzat 7.412 vacunacions.
SERVEIS DE L’ARXIU NACIONAL
Govern va anunciar l’adjudicació de les obres per avançar en el trasllat de l’Arxiu Nacional a les dependències del ministeri de Cultura.
BENESTAR ANIMAL
El consell de ministres va decidir ampliar les bonificacions a 54 noves explotacions ramaderes d’equí, d’oví i caprí.