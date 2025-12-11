FUNCIÓ PÚBLICA
Noves negociacions per pactar la carrera professional
Govern i sindicats tornaran a seure al gener per pactar un dels punts que van quedar fora de les últimes negociacions salarials
Funció Pública ha tornat a convocar els sindicats dels funcionaris per reprendre les converses entorn de la carrera professional, un dels punts que van quedar pendents després de les últimes negociacions. Segons va explicar el secretari general del SEP, Sergi Esteves, les parts han acordat establir un calendari de reunions mensuals per avançar de manera sostinguda en la definició del model, i tot apunta que les trobades es començaran a celebrar a partir del mes de gener.
A diferència dels processos anteriors amb les bandes salarials –que es van caracteritzar per unes negociacions en estat pur i sovint tenses–, el Govern ha traslladat als sindicats la voluntat de partir d’un plantejament marc, és a dir, d’un esquema inicial que caldrà consensuar i que permeti acordar com s’ha de dur a terme el procés de definició de la carrera professional abans d’entrar en la discussió de fons.
A la taula de treball hi seran representats tots els cossos de l’Administració, amb l’objectiu de trobar un model unificat que respongui a les necessitats generals del funcionariat. Tanmateix, les converses podrien posar en relleu realitats o demandes específiques de determinats col·lectius, que eventualment podrien requerir espais de diàleg més individualitzats per donar-hi resposta.
Per ara, els sindicats només disposen d’informacions embrionàries sobre el procés i ni tan sols compten amb una data exacta per a la primera reunió. Amb tot, valoren positivament que l’executiu hagi fet el pas de reprendre formalment el diàleg, un gest que consideren imprescindible per avançar en una qüestió que fa temps que es reclama millorar per part dels treballadors públics.