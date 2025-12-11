Diplomàcia
El ministre d'Afers Exteriors de Croàcia, visitarà Andorra el 16 de desembre
La trobada servirà per commemorar els 30 anys de relacions diplomàtiques entre ambdós països
El ministre d’Afers Exteriors i Europeus de la República de Croàcia, Gordan Grlić Radman, durà a terme una visita oficial a Andorra el proper dimarts 16 de desembre, en el marc de la commemoració dels 30 anys de relacions diplomàtiques entre ambdós països, segons informa Govern en un comunicat. La jornada servirà per reforçar els vincles bilaterals i per abordar diversos temes d’interès comú en l’àmbit europeu i internacional.
Durant la seva estada al Principat, Grlić Radman es reunirà amb la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, amb qui tractarà aspectes relatius a la cooperació política i institucional. El ministre croat també serà rebut pel cap de Govern, Xavier Espot, i mantindrà una trobada institucional amb el síndic general, Carles Ensenyat, en un marc de reafirmació dels llaços diplomàtics establerts des de 1994.
La visita inclourà igualment una reunió amb el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i amb el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku. Segons fonts del Govern, l’objectiu de la trobada serà explorar noves oportunitats de col·laboració en matèria turística, intercanvi de bones pràctiques i promoció econòmica entre els dos països.
Concert commemoratiu de Goran Filipec a Ordino
Els actes organitzats per celebrar l’efemèride culminaran el mateix 16 de desembre amb un concert de piano del prestigiós pianista croat Goran Filipec. L’actuació tindrà lloc a les 19.30 h a l’Andorra Congrés Centre Ordino (ACCO).
Filipec, reconegut internacionalment per la seva tècnica i energia interpretativa, està format en destacades escoles europees i és doctor per la Sorbona. Ha actuat com a solista en sales emblemàtiques com la Philharmonie de París, el Teatro Colón o el Carnegie Hall, consolidant-se com un dels pianistes croats amb més projecció internacional.
L’entrada al concert és gratuïta, però cal obtenir invitació prèvia a través del portal acciocultural.4tickets.cat.