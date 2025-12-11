INICI DEL PROCÉS PER DESPRENDRE'S DELS TÍTOLS DE LA SEMTEE
El fons de jubilació ‘abandona’ Caldea
L’ens ven 140 accions de la societat del termolúdic transferides al seu dia per la CASS
El fons de reserva de jubilació (FRJ) posa a la venda el 0,005% del patrimoni total que gestiona, 140 accions de la societat explotadora de Caldea, la Semtee. Uns títols que li va traspassar la CASS el 2015, coincidint amb la creació de l’entitat dedicada a la guardiola de les pensions. Deu anys després s’ha pres la decisió de desprendre’s dels títols per raons “purament tècniques, d’encaix amb els objectius i requeriments de l’estratègia d’inversió del FRJ per a aquest tipus d’inversió en empreses no cotitzades”, van justificar ahir.
Un edicte al BOPA obria ahir el procés de venda a un preu mínim de 1.500 euros per acció i facilitava el formulari que hauran d’omplir i fer arribar al fons els interessats a adquirir títols. Les ofertes es podran fer per la totalitat de les accions o bé per una part; els interessats hauran de fer constar al citat formulari quantes en volen comprar i el preu que ofereixen, que no podrà estar per sota dels 1.500 euros citats. El formulari s’ha de fer arribar a les oficines del fons (a la mateixa seu de la CASS) via correu postal o presencialment abans de les 17 hores del pròxim 30 de gener. El 2 de febrer a les deu del matí se celebrarà l’obertura pública de les ofertes en una sessió telemàtica, i “en cas que la demanda d’accions sigui superior a les 140 que es posen a la venda, s’adjudicarà primer les ofertes amb un preu més elevat i, si cal, s’aplicarà un prorrateig entre les ofertes del mateix preu”, especificava l’edicte.
El preu mínim que s'haurà d'oferir per participació són 1.500 euros
Caldea té prop de 49.000 accions i a l’assemblea ordinària de la societat de l’estiu passat es va acordar un repartiment de dividends d’uns 810.000 euros entre els accionistes, el 45% dels beneficis que va aconseguir el termolúdic durat l’exercici del 2024. Van ser 16,5 euros per a cadascun dels títols. El rèdit per al FRJ fruit de les 140 participacions va ser, doncs, de 2.310 euros.
Els actius del fons
Al tancament del novembre, el valor dels actius gestionats pel fons s’elevava a 1.947 milions d’euros i la cartera d’inversions estava distribuïda en un 61,9% en renda fixa i monetària, un 29,6% en renda variable, i un 8,5% en altres actius. El fons s’ha de moure pels paràmetres legals que posen topalls a la distribució del patrimoni seguint un criteri de prudència; el que es destina a renda variable no pot superar el 35% del volum que es gestiona i la fixa ha de ser d’un mínim del 45%. Els principis d’inversió s’han de regir per responsabilitat, transparència, liquiditat, seguretat, eficiència i diversificació.