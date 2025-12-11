Malaltia
Salut incorporarà la vacuna contra l’herpes zòster al calendari del 2026
L'agulla serà la Shingrix, l’única autoritzada per l’Agència Europea de Medicaments i s'injectarà als majors de 65 anys
El Ministeri de Salut ha anunciat que incorporarà la vacunació contra l’herpes zòster al calendari vacunal per a totes les persones de 65 anys durant el pròxim 2026, amb l’objectiu de protegir la població de malalties que puguin representar un risc per a la salut. Salut detallarà a inicis de l’any vinent tots els aspectes vinculats a l’administració gratuïta d’aquesta vacuna. I cada dosi tindrà un cost de 120, 25 euros.
Actualment, aquest vaccí no forma part de les vacunacions que el Ministeri ofereix a la població adulta, tot i que és prescrita pels metges a persones considerades de risc. Per aquest motiu, el Ministeri ha iniciat l’adquisició de la vacuna Shingrix, l’única autoritzada per l’Agència Europea de Medicaments per protegir els adults contra la malaltia.
L’herpes zòster és una malaltia causada pel mateix virus que provoca la varicel·la en la infància. Un cop superada la varicel·la, el virus roman latent a les arrels nervioses i pot reactivar-se anys més tard, donant lloc a l’herpes zòster, que es manifesta amb una erupció dolorosa en una zona concreta de la pell. En alguns casos, el dolor neuronal pot persistir durant mesos o fins i tot anys després que l’erupció s’hagi curat.