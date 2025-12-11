JUSTÍCIA
Dos youtubers sostenen que no han de tributar a Espanya
Els nous equips legals dels youtubers Guillermo Díaz (Willyrex) i Samuel de Luque (Vegetta777) han anunciat la interposició d’un recurs contenciós administratiu davant l’Audiència Nacional espanyola contra les recents resolucions del Tribunal Economicoadministratiu Central (TEAC), que els exigeixen tributar a Espanya en els exercicis 2016 i 2017, anys en què van traslladar la residència a Andorra i lloc on continuen residint fins avui, segons afirmen els lletrats.
Les resolucions dictades pel TEAC resulten, segons el parer dels lletrats, contràries a dret i manifestament injustes, especialment quan la mateixa Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) reconeix que tots dos han estat més dies a Andorra que a Espanya durant els exercicis fiscals en qüestió i que la seva activitat professional com a creadors de contingut audiovisual es desenvolupa a Andorra.